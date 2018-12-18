Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'dan işçilere "örgütlenin" çağrısı

Kılıçdaroğlu'dan işçilere "örgütlenin" çağrısı

3 saat önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Hangi sendikayı tercih ederse etsin, biz işçilerin örgütlenmesini, bir güç olmasını, çalışmalarını, üretmelerini, kazanmalarını ve emeklerinin karşılığını almalarını isteriz." dedi.

Kılıçdaroğlu'dan işçilere
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Hangi sendikayı tercih ederse etsin, biz işçilerin örgütlenmesini, bir güç olmasını, çalışmalarını, üretmelerini, kazanmalarını ve emeklerinin karşılığını almalarını isteriz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:09 

İşçi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
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