Kılıçdaroğlu'dan işçilere "örgütlenin" çağrısı
3 saat önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Hangi sendikayı tercih ederse etsin, biz işçilerin örgütlenmesini, bir güç olmasını, çalışmalarını, üretmelerini, kazanmalarını ve emeklerinin karşılığını almalarını isteriz." dedi.
CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
, "Hangi sendikayı tercih ederse etsin, biz işçilerin örgütlenmesini, bir güç olmasını, çalışmalarını, üretmelerini, kazanmalarını ve emeklerinin karşılığını almalarını isteriz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:09
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