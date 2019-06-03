Kılıçdaroğlu’dan Ramazan Bayramı mesajı
11 dakika önce
Kılıçdaroğlu, "Resmi rakamlara göre geniş tanımlı işsiz sayımız 8 milyonu aştı.
Kılıçdaroğlu
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:13
, "Resmi rakamlara göre geniş tanımlı işsiz sayımız 8 milyonu aştı. Bu soğuk istatistiksel verilerin acı gerçeği şudur, yüzbinlerce çocuk, 'bayramlık' heyecanını yaşayamayacak, yatağının altına sakladığı bir çift bayram ayakkabısı olmayacak" ifadelerini kullandı.
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