Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu’dan Ramazan Bayramı mesajı
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Kılıçdaroğlu’dan Ramazan Bayramı mesajı

11 dakika önce

Kılıçdaroğlu, "Resmi rakamlara göre geniş tanımlı işsiz sayımız 8 milyonu aştı.

Kılıçdaroğlu’dan Ramazan Bayramı mesajı, System.String[]
Kılıçdaroğlu, "Resmi rakamlara göre geniş tanımlı işsiz sayımız 8 milyonu aştı. Bu soğuk istatistiksel verilerin acı gerçeği şudur, yüzbinlerce çocuk, 'bayramlık' heyecanını yaşayamayacak, yatağının altına sakladığı bir çift bayram ayakkabısı olmayacak" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:13 
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
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