Kılıçdaroğlu'dan şehit ailelerine başsağlığı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'dan şehit ailelerine başsağlığı

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit ailelerine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu'dan şehit ailelerine başsağlığı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit ailelerine başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, rejim unsurlarınca İdlib'de düzenlenen topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak ve Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Albayrak ile Hakkari'de şehit olan piyade sözleşmeli er Özgür Çelik ve Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'ın aileleriyle telefonda görüştüğü belirtildi.

Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:32 Kaynak: AA
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