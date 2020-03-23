Kılıçdaroğlu: "Dayanışma içinde olacağız, yardımlaşacağız ve bu salgını hep birlikte yeneceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Dayanışma içinde olacağız, yardımlaşacağız ve bu salgını hep birlikte yeneceğiz' - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Dayanışma içinde olacağız, yardımlaşacağız ve bu salgını hep birlikte yeneceğiz"

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ellerine dezenfekte etmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde "Kovid-19" gündemli basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ellerine dezenfekte etmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde "Kovid-19" gündemli basın açıklaması yaptı. (1)

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Dayanışma içinde olacağız, yardımlaşacağız ve bu salgını hep birlikte yeneceğiz."

Kılıçdaroğlu: Dayanışma içinde olacağız, yardımlaşacağız ve bu salgını hep birlikte yeneceğiz

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:15 Kaynak: AA

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