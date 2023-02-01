Kılıçdaroğlu: Defalarca Uyardım Seni Spk, Gerekeni Yapmadın, Küçük Yatırımcının Soyulmasına Göz Yumdun. Çok Öfkeliyim. Görüşeceğiz. - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Defalarca Uyardım Seni Spk, Gerekeni Yapmadın, Küçük Yatırımcının Soyulmasına Göz Yumdun. Çok Öfkeliyim. Görüşeceğiz.

01.02.2023 22:06
Kılıçdaroğlu: Defalarca Uyardım Seni Spk, Gerekeni Yapmadın, Küçük Yatırımcının Soyulmasına Göz Yumdun. Çok Öfkeliyim. Görüşeceğiz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Defalarca uyardım seni SPK, gerekeni yapmadın, küçük yatırımcının soyulmasına göz yumdun. Çok öfkeliyim. Görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Defalarca uyardım seni SPK, gerekeni yapmadın, küçük yatırımcının soyulmasına göz yumdun. Çok öfkeliyim. Görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bir kez daha Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) küçük yatırımcıları koruma çağrısında bulundu. Borsada yaşanan manipülasyonlara karşı küçük yatırımcıyı koruma çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu, SPK'ya "Küçük yatırımcının soyulmasına göz yumdun. Görüşeceğiz" diyerek tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun, 5 Ocak'ta bu konuyla ilgili yaptığı açıklamasını alıntılayarak bugün sosyal medyadan yaptığı yeni açıklama şöyle:

"Defalarca uyardım seni SPK, gerekeni yapmadın, küçük yatırımcının soyulmasına göz yumdun. Çok öfkeliyim. Görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz."

Kaynak: ANKA
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Kılıçdaroğlu: Defalarca Uyardım Seni Spk, Gerekeni Yapmadın, Küçük Yatırımcının Soyulmasına Göz Yumdun. Çok Öfkeliyim. Görüşeceğiz. Kılıçdaroğlu: Defalarca Uyardım Seni Spk, Gerekeni Yapmadın, Küçük Yatırımcının Soyulmasına Göz Yumdun. Çok Öfkeliyim. Görüşeceğiz. Karamollaoğlu rengini belli etti: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olursa yüzde yüz kazanır Karamollaoğlu rengini belli etti: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olursa yüzde yüz kazanır Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bay Bay Kemal' dedi, Kılıçdaroğlu filmden meşhur sahneyi paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bay Bay Kemal' dedi, Kılıçdaroğlu filmden meşhur sahneyi paylaştı

Sermaye Piyasası Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Defalarca Uyardım Seni Spk, Gerekeni Yapmadın, Küçük Yatırımcının Soyulmasına Göz Yumdun. Çok Öfkeliyim. Görüşeceğiz. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Defalarca Uyardım Seni Spk, Gerekeni Yapmadın, Küçük Yatırımcının Soyulmasına Göz Yumdun. Çok Öfkeliyim. Görüşeceğiz. - Son Dakika
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