Kılıçdaroğlu'ndan Fazıl Say'ın babası Ahmet Say için taziye mesajı Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, piyanist ve besteci Fazıl Say'ın vefat eden babası müzik eğitimcisi ve yazar Ahmet Say için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli müzik yazarı, müzik eğitimcisi ve edebiyatçı Ahmet Say'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Değerli aydınımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun." ifadesini kullandı.