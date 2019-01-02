Kılıçdaroğlu Demir'in Cenaze Törenine Katıldı
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik örgütlenmesinden sorumlu Başdanışmanı Deniz Demir'in babası Dursun Demir, son yolculuğuna uğurlandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik örgütlenmesinden sorumlu Başdanışmanı Deniz Demir'in babası Dursun Demir, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Kılıçdaroğlu da katıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik örgütlenmesinden sorumlu Başdanışmanı Deniz Demir'in babası Dursun Demir hayatını kaybetti.
Demir'in cenazesi için öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlık Camii'nde tören düzenlendi. Törene Demir ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra CHP'li çok sayıda isim katıldı. Kılıçdaroğlu cenaze namazında en önde saf tuttu. Ardından Demir ailesine taziyelerini iletti.
Öte yandan, Karşıyaka Mezarlık Camii'nde yoğunluk vardı. Demir'in yanı sıra 40 cenazenin daha aynı anda namazı kılındı. - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:31 Kaynak: İHA
CHP Milletvekili Murat Emir: AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın İstifa Etmemesi Anayasa İhlalidir, AYM'ye Gideceğiz
Son Dakika! MHP Samsun İl Başkanı Görevden Alındı
Barbaros Şansal'ın Türkiye'ye Hakaret Eden Videosuna Tepki Yağdı
Deneme Sınavında Skandal Soru! Şişli ile Kadıköy'deki Çocukların Ezanı Duymadığı ve Ramazan'ı Hissetmedikleri İfade Edildi