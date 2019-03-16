Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Demokrasi için mücadele ediyoruz

Kılıçdaroğlu: Demokrasi için mücadele ediyoruz

33 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Biz demokrasi konusunda iş birliği yapıyoruz, demokrasi için mücadele ediyoruz, çocuklarımız için, evlatlarımız için mücadele ediyoruz.

Kılıçdaroğlu: Demokrasi için mücadele ediyoruz, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Biz demokrasi konusunda iş birliği yapıyoruz, demokrasi için mücadele ediyoruz, çocuklarımız için, evlatlarımız için mücadele ediyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:40 

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Varank: Aralık 2020`ye Kadar SGK Primlerini Devlet Ödeyecek Zincirini Koparan Köpek, İş Görüşmesine Giden Kadına Saldırdı İnternette Tanıştığı Kadınla Buluşmaya Gitti, Aracı ve Cep Telefonu Gasbedildi Galatasaraylılar, Ali Koç'u Yılın En Başarılı İş Adamı Seçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 17:13:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Demokrasi için mücadele ediyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]