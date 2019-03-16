Kılıçdaroğlu: Demokrasi için mücadele ediyoruz
33 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Biz demokrasi konusunda iş birliği yapıyoruz, demokrasi için mücadele ediyoruz, çocuklarımız için, evlatlarımız için mücadele ediyoruz.
CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
, "Biz demokrasi konusunda iş birliği yapıyoruz, demokrasi için mücadele ediyoruz, çocuklarımız için, evlatlarımız için mücadele ediyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:40
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