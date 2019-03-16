Kılıçdaroğlu: "Demokrasi İçin Mücadele Ediyoruz"

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, "Bu seçimlerde CHP ve İYİ Parti
'nin sağlayacağı her başarı dünyada şöyle yankılanacaktır: 'Bütün baskılara rağmen halk demokrasiye sahip çıktı'. Biz demokrasi konusunda iş birliği yapıyoruz, demokrasi için mücadele ediyoruz, çocuklarımız için, evlatlarımız için mücadele ediyoruz." dedi.
Kılıçdaroğlu, Aliağa
ilçesindeki Demokrasi Meydanı
'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile Türkiye
'ye baharı, birlik ve beraberliği, kardeşliği getireceklerini kaydetti.
Tüm belediye başkanlarına, herkese eşit davranması gerektiğini söylediğini aktaran Kılıçdaroğlu, tüm CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 lira olarak uygulandığını belirtti.
Belediye başkanlarının herkesi kucaklayacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Demek ki ayrımcılık yapmayacağız, herkesi kucaklayacağız. Demek ki her evde huzurun ve bereketin olmasını isteyeceğiz. Demek ki bir arada yaşamayı, tasada ve kıvançta beraber olmayı hepimiz özledik. Kin, iftira, bütün bunların hepsini bir tarafa bırakalım. Tasada ve kıvançta beraber olmak kadar güzel bir şey yoktur." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin kalkınma planı olmadığını ve 82 milyon kişinin vergi ödediğini belirten Kılıçdaroğlu, "17 yıldır vergi ödüyoruz, bir tek vergi ödemediğimiz yer hava. Şimdilik diyorum, yarın ne olur, onu da bilmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Bu seçimler Türkiye'de demokrasinin kazandığı seçimler olmak zorundadır. Bu seçimlerde CHP ve İYİ Parti'nin sağlayacağı her başarı dünyada şöyle yankılanacaktır: 'Bütün baskılara rağmen halk demokrasiye sahip çıktı'. Biz demokrasi konusunda iş birliği yapıyoruz, demokrasi için mücadele ediyoruz, çocuklarımız için, evlatlarımız için mücadele ediyoruz."
Milliyetçiliğin sıradan bir olay olmadığına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti
topraklarından Süleyman Şah Türbesi
'ni kaçıranlara bugün hangi yüzle ve kim destek verecek? Süleyman Şah
Türbesi'nin olduğu alan bize ait bir alandır. Ölümse ölüm, mücadeleyse mücadele, kavgaysa kavga. Ben kendi toprağımdan nasıl kaçarım?" diye konuştu.
Aliağa Belediye Başkan Adayı Özcan Durmaz
ve İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer
'e destek isteyen Kılıçdaroğlu, "Tunç Soyer
mücadele edecek, devraldığı bayrağı daha ileriye taşıyacak. Sizler için mücadele edecek, sizler için çalışacak." dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
'na da verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Sandığa gidiyoruz değil mi, kararlı bir şekilde gidiyoruz, altı okun altına kararlılıkla mührümüzü basıyoruz. Bizim belediye başkan adayımızın olmadığı yerlerde İYİ Parti'ye destek vereceğiz, kardeş partimiz, demokrasiden, özgürlüklerden, emekten, alın terinden yana birlikte çalıştığımız iş birliği yaptığımız siyasal parti." ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun mitingine, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu
da katıldı.