Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Demokrasi Konusunda Hiç Kimsenin Aşık Atamayacağı Tek Parti CHP'dir"

Kılıçdaroğlu: "Demokrasi Konusunda Hiç Kimsenin Aşık Atamayacağı Tek Parti CHP'dir"

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
CHP TBMM Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:47 Kaynak: AA

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