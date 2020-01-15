Kılıçdaroğlu: "Demokrasi yoksa bir ülkede gelişme olmaz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Demokrasi yoksa bir ülkede gelişme olmaz' - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Demokrasi yoksa bir ülkede gelişme olmaz"

7 saat önce

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi -Toplantıya katılanlar -Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması AKSARAY - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aksaray Muhtarlar Buluşması"nın açılışında konuştu.

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi

-Toplantıya katılanlar

-Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması AKSARAY - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aksaray Muhtarlar Buluşması"nın açılışında konuştu. (1)

Kılıçdaroğlu: Demokrasi yoksa bir ülkede gelişme olmaz

Kemal Kılıçdaroğlu, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Yanlış yaptık
Davutoğlu cephesinden Demirtaş'a sert sözler: Milletten özür dilemeli Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı

Son Dakika Haberleri
19:54 Adana'da hava kirliliği - Son Dakika
19:52 Muğla aslı baş davasında kararın bugün açıklanması bekleniyor-2 - Son Dakika
19:51 Polis memurunu aracıyla yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı - Son Dakika
19:50 "4 AA çalışanının gözaltına alınmasının hiçbir hukuki, vicdani ve insani temeli yoktur" - Son Dakika
19:45 Doç. Dr. Ömer Kul: "Doğu Türkistan ikinci Endülüs yolunda" - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika
18:00 Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 19:56:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu: "Demokrasi yoksa bir ülkede gelişme olmaz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]