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Kılıçdaroğlu: "Demokrasi yoksa bir ülkede gelişme olmaz"
7 saat önce
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi -Toplantıya katılanlar -Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması AKSARAY - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aksaray Muhtarlar Buluşması"nın açılışında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:56 Kaynak: AA
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi
-Toplantıya katılanlar
-Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması AKSARAY - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aksaray Muhtarlar Buluşması"nın açılışında konuştu. (1)
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