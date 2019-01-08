Kılıçdaroğlu: "Demokrasilerde Hak Aramak Zaten İnsan Hakkının Bir Gereğidir"
1 saat önce
- CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
- CHP TBMM Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:23 Kaynak: AA
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