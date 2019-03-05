Kılıçdaroğlu: "Demokrasilerde Kumpas Kurana Halkın Ders Vermesi Lazım"
1 saat önce
- Balkan Türkleri ve Kafkas Derneği üyeleriyle buluşma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması MERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balkan Türkleri ve Kafkas Derneği üyeleriyle bir araya geldi.
- Balkan Türkleri ve Kafkas Derneği üyeleriyle buluşma CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun konuşması MERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balkan Türkleri ve Kafkas Derneği üyeleriyle bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:33 Kaynak: AA
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