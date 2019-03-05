Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Demokrasilerde Kumpas Kurana Halkın Ders Vermesi Lazım"

Kılıçdaroğlu: "Demokrasilerde Kumpas Kurana Halkın Ders Vermesi Lazım"

1 saat önce

- Balkan Türkleri ve Kafkas Derneği üyeleriyle buluşma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması MERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balkan Türkleri ve Kafkas Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

- Balkan Türkleri ve Kafkas Derneği üyeleriyle buluşma
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması MERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balkan Türkleri ve Kafkas Derneği üyeleriyle bir araya geldi.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:33 Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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