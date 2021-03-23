Kılıçdaroğlu: Demokrasilerde parti kapatmak doğru değil - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Demokrasilerde parti kapatmak doğru değil

23.03.2021 16:01
Kılıçdaroğlu: Demokrasilerde parti kapatmak doğru değil, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'ye yönelik kapatma davası ile ilgili "Demokrasilerde parti kapatmak doğru değil. Seçimle gelen seçimle gider" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'ye yönelik kapatma davası ile ilgili "Demokrasilerde parti kapatmak doğru değil. Seçimle gelen seçimle gider" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu devletin bilgiyle, tecrübeyle, ahlakla, adaletle yönetilmesi gerektiğini, kin, intikam, öfke, cehalet içinde yönetilemeyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, ciddi bir karamsarlığın hakim olduğunu belirterek, "Ama buradan 83 milyon vatandaşımıza açık ve net çağrıda bulunuyorum. Hiçbirinizin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Beraber, birlikte 83 milyon olarak Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak hepimizin namus borcudur. Bunu birlikte yapacağız; dostlarımızla beraber yapacağız, işçiyle, sanayiciyle, köylüyle, emekliyle, emeklilikte yaşa takılanlarla yapacağız, bütün dostlarımızla, apartman görevlilerimizle yapacağız. Herkesle bir araya geleceğiz. Toplumun her kesimine ulaşmak, her kesimine moral vermek bizim görevimizdir, bunu yapacağız. Kararlıyız; ne yaparlarsa yapsınlar, inandığımız yoldan hiçbir güç, bizi geri döndüremeyecektir. Dolayısıyla bu mücadele bir hak mücadelesidir. Bunu böyle bilelim" dedi.

'SEÇİMLE GELEN SEÇİMLE GİDER'Kılıçdaroğlu, bir milletvekilinin attığı tweet dolayısıyla  dokunulmazlığının kaldırıldığını belirterek, "Yıldırım hızıyla milletvekilliği düşürülüyor. Hangi adalet bu? Müslümanlığı kimseye bırakmıyorlar. Onların dışında Müslüman yok memlekette. Bu haksızlığı öfkeyle nasıl besliyorsunuz siz? Bunu anlamak mümkün değil. Yıldırım hızı talimatla bir partinin kapatılması için cumhuriyet savcılığına 'kapatın' diyorlar. Demokrasilerde parti kapatmak doğru değil. Seçimle gelen seçimle gider" diye konuştu.'KADINLARIN HAKLARI ELİNDEN ALINMAK İSTENİYOR'Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını eleştirerek, şunları kaydetti:

"Bir sabah kalktık bu parlamentoda oy birliğiyle çıkan kendisinin de imzaladığı bir sözleşmeyi 'feshettim' diyor. Kime danıştın, sordun? Bu ülkenin kadınlarına sordun mu? Bu kadınların nasıl şiddete uğradığını sen biliyor musun? Çoğu vatandaşımız bu sözleşmenin içeriğini tam bilmiyor. 11 Mayıs 2011 tarihinde bu sözleşme kabul edilmiş. Amacı ne bu sözleşmenin? Kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti önlemek, kovuşturmak, ortadan kaldırmak. Bütün kadınların huzurunda Erdoğan'a soruyorum; sen bunun neresine karşısın? Bütün kadın kardeşlerime sesleniyorum; Mağdur olan sizsiniz. Sizin haklarınız sizin elinizden alınmak isteniyor. AK Parti, MHP'lilerin ağzında güller vardı 'bunu ilk biz yaptık' diye. En çok itiraz etmesi gereken kişi Meclis Başkanıdır. Milletin iradesi gasp edilmiştir."

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Demokrasilerde parti kapatmak doğru değil - Son Dakika


Son Dakika

Bülent Ecevit'in doktoru Prof. Dr. Turgut Zileli, 98 yaşında hayatını kaybetti Bülent Ecevit'in doktoru Prof. Dr. Turgut Zileli, 98 yaşında hayatını kaybetti Roma, Fenerbahçe'nin gündemindeki Edin Dzeko ile yolları ayırıyor Roma, Fenerbahçe'nin gündemindeki Edin Dzeko ile yolları ayırıyor İki gündür ağır kayıplar veren Borsa İstanbul'da tablo yeşile döndü İki gündür ağır kayıplar veren Borsa İstanbul'da tablo yeşile döndü Tesisin yığdığı çöpler nedeniyle dağda oluşan yarıklar bölge halkını evinden ediyor Tesisin yığdığı çöpler nedeniyle dağda oluşan yarıklar bölge halkını evinden ediyor İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Vatandaşın ek gelir kaynağı oldu! Ormandan toplayıp kilosunu 30 liradan satıyorlar Vatandaşın ek gelir kaynağı oldu! Ormandan toplayıp kilosunu 30 liradan satıyorlar İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı
Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu         
17:01
Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı         
16:44
Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı         
16:13
Tottenham, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 18 milyon euroluk teklif yaptı Tottenham, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 18 milyon euroluk teklif yaptı         
16:12
Londra swap piyasasında gecelik TL faizi yüzde 1400'e yükseldi Londra swap piyasasında gecelik TL faizi yüzde 1400'e yükseldi         
16:07
5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı 5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı         
15:22
Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu         
15:07
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi         
14:53
Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı? Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı?         
14:25
Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi         
14:14
Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı         
14:13
Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu         
13:23
Görüntü İstanbul'un yanı başından! Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı Görüntü İstanbul'un yanı başından! Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı         
13:10
3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor 3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor         
12:58
Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum         
12:55
Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın         
12:21
İGDAŞ, İstanbul'da Yaşam Kalitesini Artırmak İçin Çalışıyor İGDAŞ, İstanbul'da Yaşam Kalitesini Artırmak İçin Çalışıyor         
16:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 17:12:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu: Demokrasilerde parti kapatmak doğru değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei