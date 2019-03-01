Kılıçdaroğlu: Demokrasinin En Temel Noktası Sandığa Gitmektir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'taki konuşmasında, "Bu iş, bir parti olma olayını çoktan aştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'taki konuşmasında, "Bu iş, bir parti olma olayını çoktan aştı. Bu iş, bir Türkiye meselesidir. Demokrasinin en temel noktası, aklı kullanarak, sandığa gitmektir. Türkiye, kendine marttan sonra baharı getirebilir" dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimi öncesi hem halka hitap etmek hem de çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Uşak'a geldi. Hava yoluyla kente gelen Kılıçdaroğlu, ilk olarak merkezdeki İstanbul Düğün Salonu'nda muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu. Parti yöneticilerinin yanı sıra milletvekillerinin ve Uşak Belediye Başkanı adayı Asım Kalelioğlu'nun da eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, salona geldiğinde kent sakinlerinin ilgisiyle karşılaştı. Salonda ise partisince Uşak için hazırlanan projelerin yer aldığı broşürü inceleyen Kılıçdaroğlu, kendisine ulaştırılan, yardım istenilen mektupları inceleyip, cebine koydu. Kılıçdaroğlu, yanına gelen Uşaklılar ve muhtarlarla da ilgilendi.



Toplantıda ilk konuşmayı yapan CHP Uşak Belediye Başkanı adayı Asım Kalelioğlu, kent için hazırladığı projelerini anlatırken, "Harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz. Her kuruşu sizler için harcayacağız. Artık Uşak için yeni bir başlangıç vakti geldi" diye konuştu.



'BİZ HESAP VERME KÜLTÜRÜNDEN GELİYORUZ'



Asım Kalelioğlu'nun ardından kürsüye gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Uşak'ın, cumhuriyet kenti olduğunu söyledi. Konuşmasında 'birlikte yönetme' vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Tarihinde Kuva-yi Milliye ruhu var. Yeniden ayağa kaldırmak bizim ve sizlerin görevidir. Başkan adayımız 'Birlikte yöneteceğiz' dedi. Bir kenti nasıl birlikte yöneteceğiz? O, belediye başkanlığı koltuğunda oturacak; sizler tarlada, çarşıda olacaksınız. Birlikte yönetmenin özü şudur. Eğer belediye başkanının kapısı açıksa ve sizler sorunlarınızı ona iletiyorsanız ve kısa sürede çözüm bulunuyorsa o birlikte yönetmektir. Sorunla karşılaşacak vatandaşın ulaşacağı kişi öncelikle belediye başkanıdır. Yönetim neyle olur? Parayla olur. Parayı kim verir? Uşaklılar verir. Vergi verirler, harç öderler. Bir yönetimin ana öğelerinden birisi, toplanan paraların nerelere harcandığının hesabının verilmesidir. Belediye başkanı bir harcama yaparken halka hesap verecek. Bizi diğer belediyelerden ayıran temel unsur budur. Biz toplanan her kuşunun hesabını belde halkına vermeyi onurlu bir görev biliyoruz. Yolu kaça yaptın? Kültür merkezini kaça yaptın? Kaç çocuğa burs verdin? Bütün bunların hesabının verilmesi lazım. Eğer bir belediye başkanı hesap vermiyorsa emin olun, o belediye başkanı cebini düşünüyordur. Demokrasiyi güçlü kılan seçimle gelenin millete hesap vermesidir. Başkanlarımızın eksikleri olabilir ve biz hesap verme kültüründen geliyoruz. Birlikte yönetelim derken sorunları aktarmak değil varsa başkanla ilgili sorunlar onları da aktaracağız ve belediye başkanlarımız ondan ders çıkartacak."



'GARANTİSİ BENİM'



Bütçe görüşmeleri sırasında asgari ücretle ilgili yaptığı konuşmayı hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret net 2 bin 200 TL olmalı, dedim. Eğer hükümet yapmazsa bizim belediyelerimiz net 2 bin 200 TL yapacaklar, dedim. Uşak Belediyesi'nde işçi kardeşlerime seslenmek istiyorum. Sen eğer 2 bin 20 TL değil, 2 bin 200 TL almak istiyorsan geleceksin, CHP'ye oy vereceksin kardeşim. Hem de 1 Ocak'tan itibaren biriken asgari ücret farkını da ödeyeceğiz. Buradan bütün işçi kardeşlerimizde yararlanacak. Biz hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayız. Hangi görüşten inançtan olursa olsun. Madem ki bu bayrağın altında yaşıyoruz, o zaman bütün vatandaşlarımızı kucaklayıp, sorunlarını çözmek zorundayız. Belediye başkanımız koltuğa oturduğu zaman hiç kimsenin işine aşına dokunulmayacak. Garantisi benim" dedi.



'HİZMET YARIŞINA SONUNA KADAR VARIZ'



Belediye başkanlarından pozitif ayrımcılık isteyen ve kendilerine yönelik eleştirilerde bulunanlara yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarından pozitif ayrımcılık istiyorum. Kendisine oy versin vermesin, herkese eşit davranacak; ama bazı yerlere pozitif ayrımcılık yapacak. Örneğin; fakir mahallelere daha fazla hizmet götürecek. 'A partisi bunu yaptı, B partisi şunu yaptı'. 'A partisi illettir, zillettir' bunu yapmıyoruz. Mesele hizmet yarışıysa hizmete yarışına sonuna kadar varız. Hangileri hizmeti iyi yapıyor, ona da varız. Gelsinler, nerede CHP'li belediyeler varsa orada hizmet nasıl yapılıyor, görsünler. Hizmet yarışı yapıyoruz. Kavgadan medet ummanın hiçbir mantığı yok. İstanbul'a bakın. İstanbullu nefes almak için Bakırköy'e, Sarıyer'e, Beşiktaş'a gider. Niye gider? Çünkü buralarda deniz var, ağaçlar var. Burada mutlu insanlar var. Burada insanlar farklı partilerden olsa da birbirlerine selam verirler. Böyle bir kültürü Uşak'ta da ayağa kaldırmak istiyoruz" diye konuştu. Uşak Şeker Fabrikası ile ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, "Satarlar inşallah. Onu belediye ve sivil toplumun temsilcileriyle birlikte satın alacağız. O, cumhuriyetin bir değeridir. Orası satın alınacak, çalışacak, yeniden yapılandırılacak, daha fazla istihdam sağlanacak. Göreceksiniz ki bir yüzük taşı gibi Uşak'ın gururu olacak" dedi.



'BU İŞ PARTİ DEĞİL TÜRKİYE MESELESİ'



Konuşmasında yerel seçimin önemini vurgulayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Şu seçimde sandığa giderken aklımızı kullanmak zorundayız. 17 yıldır ülkeyi yönetenler, 17 yılın sonunda fakir fukarayı soğan kuyruğuna soktular. Eğer bu gerçeği görmeden sandığa gidip oy verirsek haksızlık etmiş oluruz. 17 yıldır tek başına yönetiyorsun. İstediğin kanunu, kararnameyi çıkarıyorsun. 17 yıldır kimse sana bir şey yapmadı. 17 yıldır 192 milyar borcu yurt dışındaki bir avuç tefeciye ödüyorsun. Bu iş bir parti olma olayını çoktan aştı. Bu iş bir Türkiye meselesidir. Siyasetçi ahlaklı, dürüst olmak zorundadır. Sizden sadece bir şey istiyorum; sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun ve öyle oyunuzu verin. Bağırmakla çağırmakla karalamakla da bu işler olmuyor. Demokrasinin en temel noktası aklı kullanarak sandığa gitmektir. Kepenk kapatmakta Uşak'ın birinci olduğunu biliyor musunuz? Ne olacak bu esnafın, çiftçinin hali. Ben sizi düşünerek, 'Sandığa gidin' derken bunları ifade etmek istedim. Türkiye kendine marttan sonra baharı getirebilir. Belediye başkanımız bütün sorunlarınıza derman olacaktır. Belediye başkanımızı size emanet ediyorum." CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından parti il yönetimiyle toplantı yapmak üzere otele geçti. - Uşak

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Mersin'deki Kuyumcu Soygunu - Olayla İlgili Bir Polis Gözaltına Alındı

Genç Kadın, Cezaevinden İzinli Çıkan Eşini Patronu Olan Sevgilisine Öldürttü

Amcasını Öldürerek Parçalara Ayıran Zanlının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Çiğ Köfteci, İki Çocuğa Cinsel İstismardan Tutuklandı