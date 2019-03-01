Kılıçdaroğlu: Demokrasinin En Temel Noktası Sandığa Gitmektir (2)

PAZARA GİRDİ, 7 YAŞINDAKİ ECRİN'İ SEVDİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmaları kapsamında geldiği Uşak'ta, ilk olarak muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

PAZARA GİRDİ, 7 YAŞINDAKİ ECRİN'İ SEVDİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmaları kapsamında geldiği Uşak'ta, ilk olarak muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Parti yönetimiyle otelde toplantı yapan Kılıçdaroğlu, miting için otelden ayrıldı. Kent merkezinde halkı selamlayan Kılıçdaroğlu, cuma pazarına uğradı. Burada otobüsten inen Kılıçdaroğlu, kent sakinleriyle ayaküstü sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kılıçdaroğlu, babasıyla kendisini selamlamaya gelen Ecrin'i (7) kucağına alıp, sevdi. CHP lideri, daha sonra miting için 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na geçti.



İlk konuşmayı CHP Uşak Belediye Başkanı adayı Asım Kalelioğlu'nun yaptığı mitingde, kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet kentini yüceltmek, büyütmek hepimizin ortak görevi. Bu göreve hazır mıyız?" dedi. "Şimdi sizlerle biraz dertleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İşsizliğin ortasındayız, ekonomik krizin ortasındayız. Organize sanayi bölgesinde son 1 ayda çıkarılan işçi sayısı 3 bin 500. Bu ne demek ' 3 bin 500 eve gelir gelmeyecek, evine ekmek götüremeyecek. Mutfaktaki yangın sokağa taşmış durumda. İnsanları rahatsız eder duruma geldi. Şu soruyu kendinize sormanız gerekiyor' 17 yıldır bu memleketi kim yönetti? Yönetenler 17'nci yılın sonunda nasıl oluyor da insanlarımızı biber, soğan kuyruğuna layık görüyorlar. Size hayatın bir gerçeğinden söz ediyorum. Ben bunları söylerken, sizden şu beklentim var. Oy kullanacağız ama oy kullanırken elimizi vicdanımıza koyacağız. Aklımızı kullanacağız eğer bunu yaparsak hep birlikte kalkınmayı, üretmeyi, yönetmeyi, bütün dünyaya göstermiş olacağız. 'Baskıya rağmen Türkiye demokrasinin kapısını açtı' dedirteceğiz. 'Önündeki bütün duvarları yıktı' diyecekler. O duvarları yıkmaya hazır mıyız? O duvarları yıkmak zorundayız. Kurtuluş Savaşı'nı nasıl yaptıysak huzur için aynı mücadeleyi vermek zorundayız."



'YENİ İŞ ALANLARI YARATACAĞIZ'



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasını işsizlikle ilgili sürdürürken, şunları kaydetti:



"Sadece işsizlik mi var? Hayır. İşsizlik sokağa çıkamamak demektir. Caddede yürüyememek demektir. Çocuğuna okul harçlığı verememek demektir. İşsizlik dünyaya küsmek demektir. İşsizlik bütün kötülüklerin anası demektir. O nedenle işsizlik çok önemli. Bu her yöneticinin görevi. Sarayda işsizlik var mı? Bir elleri yağda bir elleri balda. İşsizlik, yoksulluk nedir; bilmezler. Çiftçi nasıl üretiyor, bilmezler. En sonunda kalktı, hal esnafını da terörist ilan etti. Hal esnafını terörist ilan eden adamdan bu memlekete hayır gelir mi? Allah aşkına. Aynı sorunu esnaf da yaşıyor. Esnaf kimseye yük olmuyor. Vergisini veriyor, borcunu ödüyor. Hayata tutunmaya çalışıyor ve esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı. Esnaf Sanatkarlar Odası'nın, TESK'in bu konuda daha duyarlı olması lazım. Esnaf sandığa gidecek kendi durumlarını ailelerinin durumlarını, komşularının durumlarını düşünsünler, öyle oy versinler. Bunu gerçekleştirirsek demokrasinin ekmeğin önünü açacağız. İşsizliği yerle yeksan etmenin yolu bu ayın 31'inden geçiyor. Aksi halde sorun daha da büyüyecek, işsizlik daha da artacak ama bizim belediyelerin bir sözü var. İşsizliği azaltacağız. Yeni iş alanları yaratacağız, CHP'li belediyelerin olduğu yerde."



'TASARRUF SİZİN ELLERİNİZDE'



Alanda bulunanların erken emeklilik istemesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Bizler bu milletin temellerini oluşturuyoruz. Bizler halkız, halkın önünde hiçbir kimse duramaz. Size para verilmedi, siz emekli edilmediniz. Londra'daki bir avuç tefeciye 149 milyar dolar borç ödendi. Sabah muhtarlarla yaptığım toplantı sırasında bir muhtar yanıma geldi, 2 engelliyle birlikte geldi. Muhtar seçildikten sonra 2 engellinin aylıklarının kesildiğini söyledi. 'Peki biz nasıl geçineceğiz?' dedi. 2 engelli de yanındaydı. 'Nasıl olacak?' dedi. 'Bu işi çözmek senin elinde' dedim; çünkü siz halksınız. Ben sadece size çözümü söylüyorum. Tasarruf sizin ellerinizde. Suriyelilere 35 milyar dolar harcadınız; esnafın, çiftçinin, pazarcının, sanayicinin günahı ne?" dedi.



CHP lideri Kılıçdaroğlu, mitingdeki konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bugün kürkte, özel tüketim vergisini kaldırdılar. Şu adalete bakın Allah aşkına. Esnaftan, sanayiden vergi alırsın; kürkten vergi almazsın. Bunun adı adalet oluyor. Hangi adalet? Sizden bir şey istiyorum. Sandığa gideceğiz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Demokrasiden, insanlıktan, barıştan, huzurdan, çocuklarımızdan vatanımızdan, bayrağımızdan yana hep birlikte beraber olmak zorundayız. Biz fakirin, fukaranın yanındayız. Bir ülke üretirse güçlü olur. Üretmezse güçsüz olur. Romanya'dan saman getiriyorsunuz. Arjantin'den canlı hayvan getiriyorsunuz. Burada 'Ben hayvancılık yapıyorum' diyorsunuz. Nasıl bir hayvancılık? Sonuç ne oldu? İnsanlar kuyruğa geldi. Gerilimin ortasındayız. Neler söylediler? Bu ülkede Hacı Bektaş-ı Veli var, Mevlana var, Yunus Emre var, Erzurumlu Emrah var. Neden bu kavga, gerilim, düşmanlık? Biz bu kavgaya son vermek istiyoruz. Eğer her vatandaşım evinde huzur, bereket istiyorsa yarış siyasi partilere arasında hizmet yarışı olur. Hizmet yarışı olursa buyurun gelin, kavga istiyorsanız gidin. Kendi aranızda ne yapıyorsanız yapın bize bulaşmayın."



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra Eşme ilçesine gitmek üzere kentten ayrıldı.



Taylan YILDIRIM/UŞAK,





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