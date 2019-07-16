Kılıçdaroğlu: "Demokrasinin olmazsa olmaz kuralı, iktidarın harcadığı verginin hesabını millete...
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:55 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun kürsüde konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (8)
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