Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu: 'Demokrasisi gelişmemiş olan hiçbir ülke büyümemiştir' - Son Dakika
Kılıçdaroğlu: "Demokrasisi gelişmemiş olan hiçbir ülke büyümemiştir"
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:51 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara Olağan İl Kongresi'nde konuştu. (2)
Son Dakika Muharrem İnce, Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu'nun kendisine kafa attığı söylentilerini gönderdiği fotoğrafla yalanladı Mansur Yavaş: Mal varlığımdaki değişimleri düzenli olarak açıklayacağım CHP il kongresinde gerginlik! Kadınlara yönelik sözü ortalığı karıştırdı Şırnak Valiliği, yaşlı kadına darp iddialarını yalanladı