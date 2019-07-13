Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Demokratik Parlamenter Sistem bizim beğendiğimiz, önerdiğimiz, savunduğumuz bir...
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Kılıçdaroğlu: "Demokratik Parlamenter Sistem bizim beğendiğimiz, önerdiğimiz, savunduğumuz bir...

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Adalet Parkı'nın açılışına katılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Adalet Parkı'nın açılışına katılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (2)
"Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmalıyız. Bu demokrasi, demokratik parlamenter sistem olursa bu bizim beğendiğimiz, önerdiğimiz, savunduğumuz bir görüş olacaktır"
Kılıçdaroğlu: Demokratik Parlamenter Sistem bizim beğendiğimiz, önerdiğimiz, savunduğumuz bir...
Çankaya Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:38 Kaynak: AA
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