Kılıçdaroğlu: "Demokratik Parlamenter Sistem bizim beğendiğimiz, önerdiğimiz, savunduğumuz bir...
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Adalet Parkı'nın açılışına katılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:38 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Çankaya Belediyesi
tarafından düzenlenen Adalet Parkı'nın açılışına katılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (2)
"Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmalıyız. Bu demokrasi, demokratik parlamenter sistem olursa bu bizim beğendiğimiz, önerdiğimiz, savunduğumuz bir görüş olacaktır"
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