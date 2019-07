Kılıçdaroğlu: "Demokratik Parlamenter sistem Türkiye koşullarına daha uygun"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , "Biz öteden beri demokratik parlamenter sistemin, Türkiye 'nin koşullarına uygun olduğunu her ortamda dile getirdik" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Adalet Parkı Açılış töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkanlık sistemi tartışmalarına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Biz öteden beri demokratik parlamenter sistemin, Türkiye'nin koşullarına uygun olduğunu her ortamda dile getirdik. Tarihsel sürece baktığımızda parlamenter seçime yönelik aksaklıklar olmakla birlikte toplumda genel bir kabulü var" diye konuştu.Amerika'da Başkanlık sistemiyle ilgili sözleri hatırlatılan Kılıçdaroğlu, "Başkanlık sisteminin uygulandığı ülkelerin başında Amerika geliyor. Amerika bu sistemi kendi tarihsel süreci içinde geliştirip bugünkü konuma getirmiştir. Eğer Amerika'daki başkanlık sistemini tartışalım diyorlarsa elbette bu da tartışılabilir. Orada başkan değil, kurumlar çok güçlüdür. Her tartışmaya açığız. Her tartışma iyi niyetle, önyargılardan arındırılarak, Türkiye'nin gerçekleri göz önünde tutularak yapılmalı. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyeti, demokrasi ile taçlandırmalıyız. Bu demokrasi, demokratik parlamenter sistem bizim beğendiğimiz, önerdiğimiz, savunduğumuz bir görüş olacaktır" şeklinde konuştu. - ANKARA