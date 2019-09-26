Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: deprem ülkemizin gerçeğidir ve gerekli önlemler alınmalıdır
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Kılıçdaroğlu: deprem ülkemizin gerçeğidir ve gerekli önlemler alınmalıdır

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Deprem ülkemizin bir gerçeğidir ve gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır.

Kılıçdaroğlu: deprem ülkemizin gerçeğidir ve gerekli önlemler alınmalıdır, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Deprem ülkemizin bir gerçeğidir ve gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır. Rant uğruna alınmayan önlemler büyük felaketlere sebep olabilir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Deprem ülkemizin bir gerçeğidir ve gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır. Rant uğruna alınmayan önlemler büyük felaketlere sebep olabilir. İstanbul depremi sebebiyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yetkilileri gerekli çalışmaları yapmaya davet ediyorum."

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:34 Kaynak: DHA
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