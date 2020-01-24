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Kılıçdaroğlu: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.
7 saat önce
Kılıçdaroğlu: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:40 Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Dualarımız can kaybının daha fazla artmaması için."
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