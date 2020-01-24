Kılıçdaroğlu: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

7 saat önce

Kılıçdaroğlu: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Kılıçdaroğlu:

Kılıçdaroğlu: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Dualarımız can kaybının daha fazla artmaması için."

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:40 Kaynak: AA
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