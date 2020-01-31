Kılıçdaroğlu, depremin yaşandığı Elazığ'da incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, depremin yaşandığı Elazığ'da incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, depremin yaşandığı Elazığ'da incelemelerde bulundu Açıklaması

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Elazığ'da incelemelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, depremin yaşandığı Elazığ'da incelemelerde bulundu Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Elazığ'da incelemelerde bulundu.

Beraberindeki CHP Genel Başkan yardımcıları Veli Ağbaba, Seyit Torun ve Gülizar Biçer Karaca, partili milletvekilleri ve belediye başkanları ile merkeze bağlı Yazıkonak beldesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Hatif Çadırcı ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bu bölgenin çocuğu olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Liseyi burada okudum, mezun oldum. Dolayısıyla buradaki kayıp hepimizin ortak kaybıdır. Allah sabır versin diyoruz. İnşallah bir daha bu tür felaketlerle toplum karşı karşıya kalmaz. Bizi memnun eden, Türkiye'de herkesin bu acıya ortak olması, bir an önce yaraların sarılmasını istemesidir. Tasada ve kıvançta beraber olmak bizim için önemli." dedi.

Kılıçdaroğlu, deprem dolayısıyla tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Daha sonra kent merkezinde depremden etkilenen Mustafa Paşa Mahallesi'ne geçen Kılıçdaroğlu, burada yürütülen çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, depremde yakınlarını kaybeden ailelere de taziye ziyaretinde bulundu. Taziye ziyaretleri basına kapalı gerçekleşti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:24 Kaynak: AA
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