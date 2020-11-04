Kılıçdaroğlu: "Depremler Oluyor Dünyada Değişen Bir Şey Yok" - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Depremler Oluyor Dünyada Değişen Bir Şey Yok"

Ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki deprem nedeniyle 2005 yılında Erdoğan'a sundukları kapsamlı önerilerin hayata geçirilmediğini ve deprem vergilerinin başka yerlere harcandığını belirterek, "Depremler oluyor, siyasi ve sivil dünyada değişen bir şey yok" dedi.

Ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki deprem nedeniyle 2005 yılında Erdoğan'a sundukları kapsamlı önerilerin hayata geçirilmediğini ve deprem vergilerinin başka yerlere harcandığını belirterek, "Depremler oluyor, siyasi ve sivil dünyada değişen bir şey yok" dedi

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