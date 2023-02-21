Kılıçdaroğlu: Depremler ve Milyonlarca Evsiz Ülkesinde, Vatandaşına Hakaret Eden Sistem Kurdular. - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Depremler ve Milyonlarca Evsiz Ülkesinde, Vatandaşına Hakaret Eden Sistem Kurdular.

21.02.2023 22:55
Kılıçdaroğlu: Depremler ve Milyonlarca Evsiz Ülkesinde, Vatandaşına Hakaret Eden Sistem Kurdular.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Depremler ve milyonlarca evsiz ülkesinde, vatandaşına hakaret eden sistem kurdular. Böyle rezil, böyle kepaze bir sistem. Biz gelince yabancıya konut satışını 5 yıllığına engelleyeceğiz ve fiyatlar düşmeden yasak kalkmayacak. O kadar çok düzelteceğimiz şey var ki, tuz koktu tuz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Depremler ve milyonlarca evsiz ülkesinde, vatandaşına hakaret eden sistem kurdular. Böyle rezil, böyle kepaze bir sistem. Biz gelince yabancıya konut satışını 5 yıllığına engelleyeceğiz ve fiyatlar düşmeden yasak kalkmayacak. O kadar çok düzelteceğimiz şey var ki, tuz koktu tuz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde yabancılara konut satışını 5 yıl süreyle engelleyeceklerini ve konut fiyatları düşmeden bu yasağın kalkmayacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Vatandaşlarımıza sıfır konut teslimlerinde; 150 m2'ye kadar yüzde 8, bu m2'yi aşan kısma ise yüzde 18 KDV uygulanıyor. Yabancılar ise parayı döviz olarak yurda getirmeleri şartıyla KDV'den istisna tutuluyor. Yabancılar bu avantajla yüksek alım yapıyor ve konut fiyatlarını yukarıya çekiyor.
"YABANCIYA KONUT SATIŞINI 5 YILLIĞINDA ENGELLEYECEĞİZ"
Depremler ve milyonlarca evsiz ülkesinde, vatandaşına hakaret eden sistem kurdular. Böyle rezil, böyle kepaze bir sistem. Biz gelince yabancıya konut satışını 5 yıllığına engelleyeceğiz ve fiyatlar düşmeden yasak kalkmayacak. O kadar çok düzelteceğimiz şey var ki, tuz koktu tuz!

Kaynak: ANKA
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Kemal Kılıçdaroğlu, evsiz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Depremler ve Milyonlarca Evsiz Ülkesinde, Vatandaşına Hakaret Eden Sistem Kurdular. - Son Dakika

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