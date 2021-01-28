Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ile parti genel merkezinde bir araya geldi - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ile parti genel merkezinde bir araya geldi
28.01.2021 12:15
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın CHP genel merkezine gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı karşılaması Kılıçdaroğlu ve Babacan görüşmesinden görüntüler ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali...
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın CHP genel merkezine gelişi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı karşılaması
Kılıçdaroğlu ve Babacan görüşmesinden görüntüler ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyetle parti genel merkezinde bir araya geldi.
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