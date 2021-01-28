Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ile parti genel merkezinde bir araya geldi - Son Dakika

Kılıçdaroğlu ve Babacan görüşmesinden görüntüler ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyetle parti genel merkezinde bir araya geldi.

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