Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı videoda engelli vatandaşlar için 12 bin atama vaadi verdi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Engelliler ve Aileleri" başlığıyla yeni bir video paylaştı. Devletin engellileri yok saydığını, cimri davrandığını belirten Kılıçdaroğlu, engelli vatandaşlarla ilgili resmi istatistik bulunmadığını kaydetti.

"DEVLET ENGELLİLERE DAİR İSTATİSTİK TUTMUYOR"

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Bugün nüfusumuzun en az yüzde 7'sini oluşturduğunu tahmin ettiğimiz engelli kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Bakın, tahmin ettiğimiz diyorum. Çünkü elimizde resmi veri yok. Devlet, engellilere dair istatistik tutmuyor. Elindeki bu yüzde 7 oranı 2011 yılının verisi. Yani tam 12 yıl önceki veri.

"DEVLET TARAFINDAN YOK SAYILMANIN EN NET HALİ BUDUR"

Devlet tarafından yok sayılmanın en net hali budur. Tüm engellilerin verilerini içeren güncel bir veri tabanı oluşturulmadan hak temelli kamusal hizmet başlayamaz. Sadece bu bile, bu iktidarın milyonlarca insanımızı birey olarak değil, detay olarak gördüğünün ispatı.

"HÜKÜMET ENGELLİLERE CİMRİ DAVRANDI"

Hükümet, seçim yatırımlarını dağıtırken bile, engellilere cimri davrandı. Ne engelli aylıklarını insani seviyelere çekti ne de engelli işsizliğine doğru düzgün çözüm üretti. Peki onun yerine ne yaptı? Bay Kemal şunu yaptı, Bay Kemal bunu yaptı, vay şöyle dedi, yok bununla görüştü diye bir sürü iftira attı durdu. Dahası, engellilere ve ailelerine, 'Bay Kemal gelirse, aylıklarını kesecek' dediler. 'Bakım desteği kesilecek, yardımlar kesilecek' dediler. Be iftiracılar, be yalancılar... Oysa bunun yalan olduğunu anlamak çok kolay. Belediyelerimizin yaptıklarına baksınlar, görürler. Belediyelerimiz sosyal yardımları tam 4 katına çıkardı. Evet, tam 4 katına. Peki bizim iktidarımızda var olan yardımların üzerine ne konulacak. 9 maddede hızla aktarıyorum:

"ENGELLİ AYLIKLARINDA ENFLASYON DİKKATE ALINACAK"

1- İlk iş engelli yoksulluğuna el atacağız. Engelli aylıkları ve bakım yardımları için enflasyonu dikkate alacak şekilde kanun çıkaracağız. Bu aylıkları ve yardımları asla enflasyona ezdirmeyeceğiz. Yarımlar öyle Bay Kemal'in de iki dudağına bırakmayacak, net kanun olacak.

"GELİR DESTEĞİ KADININ HESABINA YATACAK"

2- Gelir desteğini ailedeki kadının banka hesabına yatıracağız. Evde engellisi olan veya yaşlıya bakım hizmeti veren kadınların sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Ve aile destekleri sigortası kapsamında kadınlar emeklilik hakkı kazanacak.

"KATKI PAYI VE MALZEME DESTEKLERİNİ GÜNCELLEYECEĞİZ"

3- Protez ve ortezlerin sosyal güvenlik kurumu katkı paylarını ve malzeme desteklerini günün şartlarına göre güncelleyeceğiz.

"TEKERLEKLİ ARAÇ ONARIMI İÇİN ATÖLYELER KURACAĞIZ"

4- Engelli vatandaşlarımızın akülü ve manuel tekerlekli araçlarının tamir, bakım ve onarımını ücretsiz olarak yapan atölyeler kuracağız. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere belediyelerimiz bu hizmeti başarılı bir şekilde uyguluyorlar. Artık Türkiye'nin her yerine yayacağız bunu.

"KAMUDA 12 BİNİN ENGELLİNİN ATAMASINI YAPACAĞIZ"

5- Dijital dönüşümü ve uzaktan çalışma imkanlarını dikkate alarak, kamu ve özel sektörde engelliler için ayrılan kotaları dolduracağız. Kamuda 12 bin engellinin atamasını yapacağız.

"KEYFİ RAPOR ÇİLESİ SON BULACAK"

6- Down sendromlu çocukların hayata katılımı ve ailelerinin destek alması için alt yapıyı hızla güçlendireceğiz.

7- Engelli raporlarında keyfi değerlendirmelerin büyük mağduriyetler yarattığını biliyoruz. Biz, adil ve etkin bir sağlık kurulu yönetmeliğini hayata geçireceğiz. Keyfi rapor çilesi kesinlikle son bulacak.

"REHABİLİTASYON HİZMETİNİ EN AZ 40 SAATE ÇIKARACAĞIZ"

8- Bakın, engelliler en temel haklardan olan eğitimden de mahrum kalıyorlar. Sadece yüzde 6 buçuğu lise yüzde 2.6'sı üniversite mezunu. Çünkü engelliler için eğitim de engellerle dolu. Biz okulları engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını gözeterek tasarlayacağız. Engelli çocukların örgün eğitim dışındaki rehabilitasyon hizmetini ayda en az 40 saate çıkaracağız ve en önemlisi:

"YENİ HUKUKİ DÜZENLEMELER YAPACAĞIZ"

9- Engellilere yönelik ayrımcılığı sona erdirmek için yeni hukuki düzenlemeler yapacağız. Bu ülkede engelliler artık eşit yurttaşlar olarak hak ettikleri gibi insanca yaşayacak. Yani özetle, tüm yaşlılar ve tüm engelliler için de baharlar gelecek, sana söz."