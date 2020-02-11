Kılıçdaroğlu: 'Devleti FETÖ'ye teslim eden kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kılıçdaroğlu: 'Devleti FETÖ'ye teslim eden kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır' - Son Dakika Dünya

Kılıçdaroğlu: 'Devleti FETÖ'ye teslim eden kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır'

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "Devleti FETÖ'ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "Devleti FETÖ'ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi. Kılıçdaroğlu geçen hafta, "FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım" demişti. Kılıçdaroğlu "TBMM bir dönem FETÖ'nün isteklerini yapmak için kullanıldı" dediView on euronews

Kılıçdaroğlu: 'Devleti FETÖ'ye teslim eden kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır'

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:57 
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