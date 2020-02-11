Kılıçdaroğlu: 'Devleti FETÖ'ye teslim eden kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "Devleti FETÖ'ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi. Kılıçdaroğlu geçen hafta, "FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım" demişti. Kılıçdaroğlu "TBMM bir dönem FETÖ'nün isteklerini yapmak için kullanıldı" dediView on euronews