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Kılıçdaroğlu: "Devleti yönetmek CHP'yi yönetmekten çok daha kolaydır"
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da BİRKONFED tarafından düzenlenen "Ekonomi Değerlendirme Toplantıları" başlıklı programda konuştu. Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:51 Kaynak: AA
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