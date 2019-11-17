Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Devleti yönetmek CHP'yi yönetmekten çok daha kolaydır"
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Devleti yönetmek CHP'yi yönetmekten çok daha kolaydır' - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Devleti yönetmek CHP'yi yönetmekten çok daha kolaydır"

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da BİRKONFED tarafından düzenlenen "Ekonomi Değerlendirme Toplantıları" başlıklı programda konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da BİRKONFED tarafından düzenlenen "Ekonomi Değerlendirme Toplantıları" başlıklı programda konuştu.

Kılıçdaroğlu: Devleti yönetmek CHP'yi yönetmekten çok daha kolaydır

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Ekonomi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polisten kaçan araç ortalığı savaş alanına çevirdi! 6 araç zarar gördü
AK Partili vekilden İmamoğlu'na ilginç eleştiri: Horolop şorolop adam! Tarihi Kapalıçarşı'da, 9 metrekarelik dükkana 12 milyon TL değer biçildi Kılıçdaroğlu, EYT sorunuyla ilgili konuştu: EYT'yi biz çözeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 20:19:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Devleti yönetmek CHP'yi yönetmekten çok daha kolaydır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]