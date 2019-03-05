Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Devletin Bürokratik Yapısı Liyakatten Koptuğu Zaman Sağlıklı Hizmet Götüremez"

Kılıçdaroğlu: "Devletin Bürokratik Yapısı Liyakatten Koptuğu Zaman Sağlıklı Hizmet Götüremez"

1 saat önce

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması MERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş insanları ile bir araya geldiği toplantıda konuştu.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
MERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş insanları ile bir araya geldiği toplantıda konuştu. -1-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:04 Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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