Üye Girişi
Kılıçdaroğlu: Devletin hazinesiyle kumar oynanmaz - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Devletin hazinesiyle kumar oynanmaz

21.12.2021 20:26
Kılıçdaroğlu: Devletin hazinesiyle kumar oynanmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında Erdoğan'ın kur artışlarını önlemeye yönelik dünkü açıklamalarını "Devletin hazinesiyle kumar oynanmaz" sözleriyle eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında Erdoğan'ın kur artışlarını önlemeye yönelik dünkü açıklamalarını "Devletin hazinesiyle kumar oynanmaz" sözleriyle eleştirdi.Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kur artışlarını önlemeye yönelik dünkü açıklamalarını "Devletin hazinesiyle kumar oynanmaz. O hazine Beytülmal'dir" sözleriyle eleştirdi.

"Asla yapılmaması gereken bir işi yapıyorlar, ikinci kez Beytülmal'a el uzatıyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini "İlki 128 milyar Dolardı. Beytülmal ile kumar oynuyorlar. Devletin hazinesiyle kumar oynanmaz. O hazine Beytülmal'dir. O hazinede 84 milyonun alın teri vardır. Devlet birilerinin deneme alanı değildir, onun kumar masasına süreceği para değildir" diye sürdürdü.

Alınan önlemlerin doğru olmadığını savunan CHP lideri, "Gizli faizin dik alasını uyguladılar. Akıl var vicdan var din var iman var. Nas bunun neresinde? O garibanlardan bazıları bu gelişmeleri kutluyor, seviniyorlar. Bu Türkiye'nin trajedisidir. Erdoğan belki hiç iyi değil ama onu destekleyenler varsa onların düşünmesi lazım. Biz onların çıkarlarını savunuyoruz. Biz onların alın terini savunuyoruz. Fakirden alınıp zengine verilmesini doğru bulmuyoruz. Beytülmal'e oynayan bir saray var. O kumar masasını alkışlayanları tarih asla unutmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Yönetim sorunu var demektir"

Türkiye'de bir yönetim sorunu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Zamlar yağmur gibi yağarken dövizi yerinde tutamıyorsanız, vatandaşı kıskaç altına almışsanız yönetimde sorun var demektir. Sorunu kim çözecek? Nasıl çözecek? Siyaset kurumu sorunu çözmez de büyütürse siyaset kurumu görevini yapmıyor demektir. Türkiye'yi bu hale siyasi iktidar getirdi. Önce siyasi sorunun çözülmesi lazım. Ülkeyi yönetemiyorlar, geçen her gün ağır maliyetler getiriyor."

Konuşmasında bir kez daha erken seçim talebini dile getiren CHP Genel Başkanı, "İktidar için de doğru olan milletin hakemliğine başvurmak. Sandığı getirmeleri için her türlü çabayı göstereceğim. Bu milletin daha çok ezilmesine, çocukların yatağa aç girmesine, üretenin önünü görememesine tahammül edemiyorum" diye konuştu.

13. Cumhurbaşkanı açıklaması

İktidara gelmeleri halinde ilk yapacakları işin güveni tesis etmek olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, sanayici, çiftçi, emekli, işçi ve esnafın sorunlarını doğrudan ilgili bakanlara aktaracakları bir "Ekonomik ve sosyal konsey" oluşturacaklarını söyledi.

Seçilecek 13. Cumhurbaşkanının bu makama oturduğu gün İsrafla Mücadele Genelgesi yayınlayacağını savunan Kemal Kılıçdaroğlu, özetle şöyle konuştu:

"Beytülmal'a el uzatılmaz. Herkesin evi, işi olsun diye çalışacaksınız. 13 uçak varsa 12'sini satacaksınız, devlet hazinesine gelir olarak kaydedeceksiniz. İsraf haramdır diyorsan onlara oy vermeyeceksin. Yolsuzluk yapanın burnundan getireceğiz. Bu güveni getirir. Bu ortamı sağlayacağız.13.Cumhurbaşkanımız genelge çıkaracak, devlet sırrı hariç her türlü bilgiye vatandaş ulaşabilecek. Vatandaşın sorduğu her soruya, şu hastane kaça yapıldı, ihaleye şu kadar firma katıldı, ihale şu şartlarda yapıldı diye cevap vereceğiz. İstanbul Havaalanı kaça yapıldı kimse bilmiyor. Ticari sırmış. Ben şirketten mi istiyorum bu bilgileri? Devlet vermiyor bu bilgileri. Millet İttifakı'nın TBMM Başkanı Sayıştay'a yazacak, tüm raporlar gelecek. Kul hakkı yiye yiye kiloları tutmuyor. Bu halkın iktidarı denetlemesi demektir. Bunlar Beytülmal'a el uzattılar, biz uzatılmasına izin vermeyeceğiz."

DW/TY,BÖ

(c)

Kılıçdaroğlu: Devletin hazinesiyle kumar oynanmaz

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Devletin hazinesiyle kumar oynanmaz - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
20:15 Herkes dilinde Emre Belözoğlu'nun rekoru
20:15 Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu
19:56 Son Dakika! Merkez Bankası: İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri için vadeli döviz satışı gerçekleştirilecek
19:41 TFF'nin Zorbay Küçük kararı
19:37 Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor
19:12 Başakşehir'in karşısında Giresunspor da mağlup oldu
19:04 Adana Demirspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:41 Son Dakika: Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
18:36 Türkiye'nin milli otomobili TOGG, fuar için yola çıktı
16:30 Turgut Özal, "Dövize Çevrilebilir Mevduat" uygulamasıyla ilgili ne demişti?
Herkes dilinde Emre Belözoğlu'nun rekoru Herkes dilinde Emre Belözoğlu'nun rekoru         
20:16
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Rüzgar Erkoçlar'ın kız kardeşi de cinsiyet değiştirdi! İşte son hali Rüzgar Erkoçlar'ın kız kardeşi de cinsiyet değiştirdi! İşte son hali         
17:12
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti         
12:16
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor! Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor!         
10:58
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 20:35:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Devletin hazinesiyle kumar oynanmaz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement