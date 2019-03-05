Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Devletin Planlama Yapıp, Yol Haritası Çizmesi Lazım (2)

Kılıçdaroğlu: Devletin Planlama Yapıp, Yol Haritası Çizmesi Lazım (2)

15 dakika önce

İŞÇİLERLE YEMEK YEDİKılıçdaroğlu'nun, konuşmasının ardından iş insanları ile yaptığı toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Kılıçdaroğlu: Devletin Planlama Yapıp, Yol Haritası Çizmesi Lazım (2), System.String[]
İŞÇİLERLE YEMEK YEDİ

Kılıçdaroğlu'nun, konuşmasının ardından iş insanları ile yaptığı toplantı basına kapalı olarak devam etti. Ekonomiye yönelik konuların masaya yatırıldığı kapalı oturumun ardından MTOSB içindeki bir fabrikayı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, işçiler ile birlikte öğle yemeği yedi. CHP Lideri, işçilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:29 Kaynak: DHA

Politika
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