Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Devletler, ülkeler, topluluklar bir araya gelip mücadele ederlerse terörü hep...
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Devletler, ülkeler, topluluklar bir araya gelip mücadele ederlerse terörü hep...

Kılıçdaroğlu: "Devletler, ülkeler, topluluklar bir araya gelip mücadele ederlerse terörü hep...

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-Kadınların CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. (2)

Kılıçdaroğlu: Devletler, ülkeler, topluluklar bir araya gelip mücadele ederlerse terörü hep...

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:19 Kaynak: AA
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