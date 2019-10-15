Kılıçdaroğlu: "Devletler, ülkeler, topluluklar bir araya gelip mücadele ederlerse terörü hep...
1 saat önce
-Kadınların CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:19 Kaynak: AA
-Kadınların CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. (2)
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