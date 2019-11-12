Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Dik durduğunuz sürece, uluslararası arenada huzurun kaynağı olursunuz"
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Dik durduğunuz sürece, uluslararası arenada huzurun kaynağı olursunuz' - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Dik durduğunuz sürece, uluslararası arenada huzurun kaynağı olursunuz"

7 saat önce

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. (9)

Kılıçdaroğlu: Dik durduğunuz sürece, uluslararası arenada huzurun kaynağı olursunuz

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:21 Kaynak: AA
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