Kılıçdaroğlu: "Dış politikayı iç politikanın malzemesi haline getirdiler"
55 dakika önce
Kadınların CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:03 Kaynak: AA
Kadınların CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. (5)
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