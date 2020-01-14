Kılıçdaroğlu: "Doğu Akdeniz'de büyük haklarımızı yitirmek üzereyiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Doğu Akdeniz'de büyük haklarımızı yitirmek üzereyiz' - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Doğu Akdeniz'de büyük haklarımızı yitirmek üzereyiz"

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (8)

Kılıçdaroğlu: Doğu Akdeniz'de büyük haklarımızı yitirmek üzereyiz

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:48 Kaynak: AA
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