Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "(Doğu Akdeniz) Türkiye uluslararası arenada yalnızlığa itiliyor"
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Kılıçdaroğlu: "(Doğu Akdeniz) Türkiye uluslararası arenada yalnızlığa itiliyor"

15 dakika önce

- CHP TMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TMM Grup Toplantısı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

- CHP TMM Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TMM Grup Toplantısı
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (4)
Kılıçdaroğlu: (Doğu Akdeniz) Türkiye uluslararası arenada yalnızlığa itiliyor
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:33 Kaynak: AA
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