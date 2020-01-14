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Kılıçdaroğlu: "Doğu, Güney Doğu'da sanayileşmede büyük bir gerileme var" - TBMM
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:54 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (7)
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