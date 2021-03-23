Kılıçdaroğlu, dolardaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı - Son Dakika
Kılıçdaroğlu, dolardaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı
23.03.2021 14:25
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında, piyasalarda yaşanan dalgalanmayı değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, ekonomi yönetiminin dünyada alay konusu olduğunu belirterek, "Cuma günü 450 milyon dolar satıldı. Kime satıldı? Kim vurgun yaptı? Açıklanır mı? Açıklanmaz." diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve hükümeti eleştirdi.
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23.03.2021 14:34:20. #1.12#
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