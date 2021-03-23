Son Dakika › Ekonomi › Kılıçdaroğlu, dolardaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu