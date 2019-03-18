Kılıçdaroğlu: "Dostluğumuzu Beraberliğimizi Bozmayalım"
1 saat önce
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Miting alanından ve partililerden görüntüler HATAY - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Miting alanından ve partililerden görüntüler HATAY - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (2)
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:37 Kaynak: AA
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