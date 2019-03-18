Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Dostluğumuzu Beraberliğimizi Bozmayalım"

Kılıçdaroğlu: "Dostluğumuzu Beraberliğimizi Bozmayalım"

1 saat önce

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Miting alanından ve partililerden görüntüler HATAY - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Kılıçdaroğlu:
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Miting alanından ve partililerden görüntüler HATAY - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:37 Kaynak: AA

Hatay, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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