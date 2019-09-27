Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi
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Kılıçdaroğlu, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Down Sendromu Yardımlaşma Derneği üyelerini kabul etti.

Kılıçdaroğlu, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Down Sendromu Yardımlaşma Derneği üyelerini kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, dernek Başkanı Dilek Koçak Tozlu ve beraberindeki down sendromlu çocuklardan oluşan heyeti, parti genel merkezindeki makamında kabul etti.

Dernek Başkanı Tozlu'nun, Kılıçdaroğlu'na derneğe katkılarından dolayı plaket verdiği kabulde, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'da hazır bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:08 Kaynak: AA
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