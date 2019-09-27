Kılıçdaroğlu, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Down Sendromu Yardımlaşma Derneği üyelerini kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:08 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Down Sendromu Yardımlaşma Derneği üyelerini kabul etti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, dernek Başkanı Dilek Koçak Tozlu ve beraberindeki down sendromlu çocuklardan oluşan heyeti, parti genel merkezindeki makamında kabul etti.
Dernek Başkanı Tozlu'nun, Kılıçdaroğlu'na derneğe katkılarından dolayı plaket verdiği kabulde, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'da hazır bulundu.
Dışişleri Bakanlığı sınavla memur alacak Çanakkale'deki Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti! Dehşete düşüren olayın görüntüleri çıktı Yer: Antalya! Çöp eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı