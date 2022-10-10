Kılıçdaroğlu: Dr. Kent Larson ile Akıllı Kent Teknolojileri, Yenilikçi Mobilite Modelleri ve Şehircilik Çözümleri Üzerine Bir Çalışma Toplantısı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dünyanın en ünlü şehir bilimcilerinden Dr. Kent Larson ile akıllı kent teknolojileri, yenilikçi mobilite modelleri ve şehircilik çözümleri üzerine bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Kentlerimizi yaşanabilir kılacak çözüm bilimin ve planlamanın gücüdür" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD gezisine devam ediyor. Bugün Boston'da MIT'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ardından dünyaca ünlü şehir bilimci Kent Larson ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Larson ile görüşmesini sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Dünyanın en ünlü şehir bilimcilerinden Dr. Kent Larson ile akıllı kent teknolojileri, yenilikçi mobilite modelleri ve şehircilik çözümleri üzerine bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Kentlerimizi yaşanabilir kılacak çözüm bilimin ve planlamanın gücüdür."