Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın...
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: 'Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın...

Kılıçdaroğlu: "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın...

1 saat önce

Kılıçdaroğlu: "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için.

Kılıçdaroğlu:

Kılıçdaroğlu: "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için."

Barış Pınarı Harekatı, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:32 Kaynak: AA
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