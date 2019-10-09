Kılıçdaroğlu: "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın...
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Kılıçdaroğlu: "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:32 Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu: "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için."
Türk askerlerinin Barış Pınarı Harekatı bölgesine gitme anı gündem oldu Barış pınarı "koral" ile başladı YPG'li teröristler lastık yakmaya başladı! Harekat sonrası 4 ilçede eğitime iki gün ara verildi