Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: dularımız, harekatın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için
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Kılıçdaroğlu: dularımız, harekatın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için" dedi.

Kılıçdaroğlu: dularımız, harekatın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için. Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin" ifadelerini kullandı.ANKARA, -


Cumhuriyet Halk Partisi, Barış Pınarı Harekatı, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:49 Kaynak: DHA
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