Kılıçdaroğlu: "Dünü Bırakıp Hep Yarına Bakacağız, Bu Güzel Ülkeyi Yeniden Ayağa Kaldıracağız" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Dünü Bırakıp Hep Yarına Bakacağız, Bu Güzel Ülkeyi Yeniden Ayağa Kaldıracağız"

10.06.2022 18:51
Kılıçdaroğlu: "Dünü Bırakıp Hep Yarına Bakacağız, Bu Güzel Ülkeyi Yeniden Ayağa Kaldıracağız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bize katılın dedik, Türkiye’nin her yerinden katılımlar devam ediyor. Dünü bırakıp hep yarına bakacağız, bu güzel ülkeyi yeniden ayağa kaldıracağız” açıklamasıyla, CHP Ankara İl Başkanlığı’nın düzenlediği törende CHP’ye üye olan vatandaşların açıklamalarını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bize katılın dedik, Türkiye'nin her yerinden katılımlar devam ediyor. Dünü bırakıp hep yarına bakacağız, bu güzel ülkeyi yeniden ayağa kaldıracağız" açıklamasıyla, CHP Ankara İl Başkanlığı'nın düzenlediği törende CHP'ye üye olan vatandaşların açıklamalarını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; bugün CHP Genel Merkezi'nde, partisinin Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen üye katılım töreninde yurttaşların kürsüdeki konuşmalarının yer aldığı videoyu paylaştı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında; "Bize katılın dedik, Türkiye'nin her yerinden katılımlar devam ediyor. Dünü bırakıp hep yarına bakacağız, bu güzel ülkeyi yeniden ayağa kaldıracağız" mesajını verdi.

Videoda yurttaşların, "Üniversite yıllarından beri MHP'nin her safhasında yer aldım. Halen de aktif üyesiyim", "Ben kaç senedir AK Parti'de üyeydim. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Çoluğumuz çocuğumuz çok mağdur durumda oluyor", "Uzun yıllardan beri AK Parti üyesiyim. Başka hiçbir partiye oy vermedim. Vermeyi de düşünmüyordum", "En sonunda Cumhurbaşkanımızın bize söylediği, kadınlara hakaret etmesi bardağa damlayan son damlayı taşırdı artık", "Buramıza geldi, istemiyorum", "Bizi yönetenler Osmanlı'nın son dönemleri misali zevk-ü sefa içerisinde yaşarken, halkı sefalet ve yoksulluk içerisinde bıraktılar" sözleri yer aldı. Vatandaşlar ayrıca şunları söyledi:

"Şimdi o partiden ayrılmak istiyorum. Hiç kimseyi de kırmadan konuşacağım bu kadar. Başka bir şey yok"

"Daha önceki MHP'ye şu anda uyguladığı tavırlar hiç yakışmamaktadır. MHP'den istifa ediyorum"

-"Huzurlarınızda AK Parti üyeliğimden istifa ediyorum."

-"Ve Başkanım da kabul ederse ben artık CHP'li olmak istiyorum"

"CHP saflarına katılmak istiyorum"

Kılıçdaroğlu'nun ise videoda yer alan konuşması şöyle:

"Beraberiz, birlikteyiz, aynı dertleri paylaşıyoruz. Sevinçlerimizi de paylaşacağız. Çocuklarımızın daha güzel bir Türkiye'de yaşamasını isteyeceğiz. Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var. Bir dönüşüme ihtiyacı var. Ben size değişimi, dönüşümü, beraber yaşamayı vadediyorum. Beraber yaşayacağız, bütün güzellikleri birlikte paylaşacağız. Bütün hedefim bu. Bu hedefi gerçekleştireceğiz inşallah. Güzel bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz."

Kılıçdaroğlu: Dünü Bırakıp Hep Yarına Bakacağız, Bu Güzel Ülkeyi Yeniden Ayağa Kaldıracağız
Kılıçdaroğlu: Dünü Bırakıp Hep Yarına Bakacağız, Bu Güzel Ülkeyi Yeniden Ayağa Kaldıracağız
Kılıçdaroğlu: Dünü Bırakıp Hep Yarına Bakacağız, Bu Güzel Ülkeyi Yeniden Ayağa Kaldıracağız
Kılıçdaroğlu: Dünü Bırakıp Hep Yarına Bakacağız, Bu Güzel Ülkeyi Yeniden Ayağa Kaldıracağız

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Dünü Bırakıp Hep Yarına Bakacağız, Bu Güzel Ülkeyi Yeniden Ayağa Kaldıracağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "Dünü Bırakıp Hep Yarına Bakacağız, Bu Güzel Ülkeyi Yeniden Ayağa Kaldıracağız" - Son Dakika
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