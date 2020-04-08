Kılıçdaroğlu, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Twitter hesabından videolu mesaj paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün 8 Nisan Dünya Romanlar Günü, sizi gayet iyi biliyorum. Sizin şarkılarınızı, türkülerinizi de gayet iyi biliyorum. Ama bugün gerek Türkiye gerek dünya derin bir sorunla karşı karşıya, salgın bir hastalık var. İşsizlik, yoksulluk var. Siz zaten yoksulluğu da işsizliği de bilenlersiniz. Hiç umutsuzluğa kapılmayın. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman sizin yanınızda olacak, işsizliğinizle yoksulluğunuzla mücadele edecek. Belediye başkanlarımız her zaman sizin yanınızda olacak. Dünya Romanlar Günü kutlu olsun. Moralinizi bozmayın, umudunuzu yitirmeyin."

Kılıçdaroğlu, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:15 Kaynak: AA

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