Kılıçdaroğlu, Dünya Ziraat Mühendisleri Günü'nü kutladı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Dünya Ziraat Mühendisleri Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Sevgili ziraat mühendislerimiz, yaşadığınız tüm sorunları biliyorum. Hiç umutsuzluğa kapılmayın; bu bereketli topraklarımızda mesleğinizi mutlulukla icra edeceğiniz, meslek gününüzü coşkuyla kutlayacağınız günler çok yakındır. Dünya Ziraat Mühendisleri Gününüz kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.