Kılıçdaroğlu: "Dünyada Hiçbir Devlet, Kendi Silah Fabrikasını Yabancı Bir Orduya Satmamıştır"
59 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşu, sendika, iş dünyası temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşu, sendika, iş dünyası temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:16 Kaynak: AA
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