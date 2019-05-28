Kılıçdaroğlu: "Dünyanın hiçbir ülkesinde israf itibar değildir"
2 saat önce
- Salondan genel detay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:09 Kaynak: AA
- Salondan genel detay CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuştu. (8)
TBMM ziyaretçi kapılarına yüz tanıma sistemi yerleştirilecek
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