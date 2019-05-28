Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Dünyanın hiçbir ülkesinde israf itibar değildir"
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Kılıçdaroğlu: "Dünyanın hiçbir ülkesinde israf itibar değildir"

2 saat önce

- Salondan genel detay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuştu.

- Salondan genel detay
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuştu. (8)
Kılıçdaroğlu: Dünyanın hiçbir ülkesinde israf itibar değildir
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:09 Kaynak: AA
Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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