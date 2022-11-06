Sırp çete lideri Bojanic'in İstanbul'da yakalanması sonrası Kılıçdaroğlu'ndan Sırpça mesaj: Şehirlerimizi terk edin, sizi yok edeceğiz - Son Dakika
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Sırp çete lideri Bojanic'in İstanbul'da yakalanması sonrası Kılıçdaroğlu'ndan Sırpça mesaj: Şehirlerimizi terk edin, sizi yok edeceğiz

06.11.2022 20:22

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sırp çete lideri Bojanic'in İstanbul'da yakalanmasının ardından yaptığı paylaşımda hem Türkçe hem de Sırpça ifadelere yer verdi. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa paraları ile birlikte şehirlerimize geldi. Şimdi bahçelerde ceset araması yapılıyor. Gördükleriniz, denizde sadece bir kum tanesi. Kartellere sesleniyorum; şehirlerimizi terk edin. Sizi yok edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in bugün İstanbul Sarıyer'de gözaltına alınmasını ve kaldığı villanın bahçesinde ceset aranmasını değerlendirdi.

"GÖRDÜKLERİNİZ, DENİZDE SADECE BİR KUM TANESİ"

Kılıçdaroğlu, Türkçe ve Sırpça yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "'Kara para, sahibini getirir' dedim. Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa paraları ile birlikte şehirlerimize geldi. Şimdi bahçelerde ceset araması yapılıyor. Gördükleriniz, denizde sadece bir kum tanesi.

'Kartellere sesleniyorum' diyen Kılıçdaroğlu, Sırpça mesaj yolladı: Şehirlerimizi terk edin, sizi yok edeceğiz

"KARTELLERE SESLENİYORUM; ŞEHİRLERİMİZİ TERK EDİN"

Kartellere sesleniyorum; şehirlerimizi terk edin. Sizi yok edeceğiz. Kirli paranızı alın, gidin. Size kurban vereceğimiz tek bir evladımız yoktur. Srpski karteli; napustite naše gradove! Ne zelimo vaši prljavi novac. Upozoravam vas, izgubicete glave. Nemamo ni jedno dete da vam zrtvujemo."

'Kartellere sesleniyorum' diyen Kılıçdaroğlu, Sırpça mesaj yolladı: Şehirlerimizi terk edin, sizi yok edeceğiz

NE OLMUŞTU?

Adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan ve Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in, yine Sırp uyruklu Rosto Mijonovik'i öldürdüğü şüphesiyle İstanbul Sarıyer'de kaldığı villada yakalandığı öğrenildi. Bojanic'in maktulü burada gömebileceği şüphesi üzerine polis ekipleri kepçelerle evin bahçesinde kazı yaptı. Zeljko Bojanic'in, yakalandığı belirtilen ev ve kazı yapılan bahçesi havadan drone ile görüntülendi.

'Kartellere sesleniyorum' diyen Kılıçdaroğlu, Sırpça mesaj yolladı: Şehirlerimizi terk edin, sizi yok edeceğiz

3 CESET BULUNDUĞUNU ÖNE SÜRÜLDÜ

Öte yandan konuyla ilgili bir paylaşım yapan gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından bahçede kazının yapıldığına dair bir video yayınladı. Altaylı, "Yer İstanbul'da Sarıyer'deki bir site. Bir evin bahçesi 3 gündür emniyet güçleri tarafından kazılıyor. 2014'ten beri burada mukim bir Sırp mafya liderinin bahçesi. İddiaya göre mafya lideri gözaltında. Kazıda üç kadın cesedi bulunmuş. Uyuşturucu kuryesi oldukları iddiası var." ifadelerini kullandı.

EMNİYET: KAZIDA ŞU ANA KADAR BİR BULGUYA RASTLANMADI

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine 2 Kasım 2022'de gelen ihbar üzerine, Sarıyer ilçesi Zekeriyaköy Mahallesi'nde bulunan adreste kazı çalışması gerçekleştirildiği belirtilerek, "Konuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanmamıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırp çete lideri Bojanic'in İstanbul'da yakalanması sonrası Kılıçdaroğlu'ndan Sırpça mesaj: Şehirlerimizi terk edin, sizi yok edeceğiz - Son Dakika

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